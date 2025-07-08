Direktori Syarikat
Firework
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Firework Gaji

Gaji Firework berkisar dari $149,250 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Produk di peringkat rendah hingga $246,225 untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Firework. Dikemas kini terakhir: 9/4/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $205K
Pembangunan Perniagaan
$246K
Kejayaan Pelanggan
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Pengurus Produk
$149K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$239K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Firework, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

The highest paying role reported at Firework is Pembangunan Perniagaan at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $246,225. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Firework is $205,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Firework

Syarikat Berkaitan

  • Mixpanel
  • Docker
  • WePay
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain