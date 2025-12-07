Direktori Syarikat
Firefly Aerospace
Firefly Aerospace Pereka Produk Gaji

Purata jumlah pampasan Pereka Produk in United States di Firefly Aerospace berkisar dari $77.3K hingga $108K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Firefly Aerospace. Kemaskini terakhir: 12/7/2025

Purata Jumlah Pampasan

$82.8K - $97.5K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$77.3K$82.8K$97.5K$108K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Firefly Aerospace?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka Produk di Firefly Aerospace in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $107,640. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Firefly Aerospace untuk peranan Pereka Produk in United States ialah $77,280.

Sumber Lain

