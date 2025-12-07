Direktori Syarikat
Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Israel di Fireblocks berjumlah ₪531K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fireblocks. Kemaskini terakhir: 12/7/2025

Pakej Median
company icon
Fireblocks
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Jumlah setahun
$158K
Tahap
L3
Asas
$158K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Fireblocks?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Fireblocks, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Fireblocks in Israel berada pada jumlah pampasan tahunan ₪816,760. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Fireblocks untuk peranan Jurutera Perisian in Israel ialah ₪524,740.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fireblocks/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.