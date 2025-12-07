Direktori Syarikat
Purata jumlah pampasan Pembangunan Korporat di Fireblocks berkisar dari $168K hingga $230K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fireblocks. Kemaskini terakhir: 12/7/2025

Purata Jumlah Pampasan

$180K - $218K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$168K$180K$218K$230K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Fireblocks, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pembangunan Korporat di Fireblocks berada pada jumlah pampasan tahunan $229,680. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Fireblocks untuk peranan Pembangunan Korporat ialah $168,300.

