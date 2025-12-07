Direktori Syarikat
Fireblocks
Fireblocks Pembangunan Perniagaan Gaji

Purata jumlah pampasan Pembangunan Perniagaan in United Kingdom di Fireblocks berkisar dari £64.4K hingga £90.2K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fireblocks. Kemaskini terakhir: 12/7/2025

Purata Jumlah Pampasan

$93.7K - $109K
United Kingdom
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$86.6K$93.7K$109K$121K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Fireblocks, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pembangunan Perniagaan di Fireblocks in United Kingdom berada pada jumlah pampasan tahunan £90,165. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Fireblocks untuk peranan Pembangunan Perniagaan in United Kingdom ialah £64,404.

