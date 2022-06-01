Direktori Syarikat
Finder
Finder Gaji

Gaji Finder berkisar dari $79,668 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $177,678 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Finder. Dikemas kini terakhir: 9/3/2025

$160K

Pereka Produk
$79.7K
Pengurus Produk
$120K
Jurutera Perisian
$122K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$178K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Finder ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $177,678. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Finder ialah $120,827.

Sumber Lain