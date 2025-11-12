Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in United States di Fidelity Investments berkisar dari $90.4K seyear untuk L3 hingga $410K seyear untuk L9|VP Software Engineering. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $133K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fidelity Investments. Kemaskini terakhir: 11/12/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L3
$90.4K
$84.8K
$381
$5.2K
L4
$112K
$100K
$1.8K
$10.3K
L5
$145K
$127K
$2.7K
$15.5K
L6
$183K
$154K
$3.7K
$25K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Fidelity Investments, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)