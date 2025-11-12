Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in Ireland di Fidelity Investments berkisar dari €44.8K seyear untuk L3 hingga €114K seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in Ireland berjumlah €75.7K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fidelity Investments. Kemaskini terakhir: 11/12/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L3
€44.8K
€41.9K
€0
€2.9K
L4
€55.3K
€51.6K
€0
€3.6K
L5
€78.2K
€71.6K
€1.1K
€5.5K
L6
€114K
€108K
€0
€6.2K
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Fidelity Investments, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)