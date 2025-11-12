Direktori Syarikat
Fidelity Investments Jurutera Perisian Full-Stack Gaji di Greater Houston Area

Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in Greater Houston Area di Fidelity Investments berjumlah $139K seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in Greater Houston Area berjumlah $130K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fidelity Investments. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Tahap Permulaan)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Software Engineer
$139K
$132K
$0
$6.7K
L6
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Fidelity Investments, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Fidelity Investments in Greater Houston Area berada pada jumlah pampasan tahunan $158,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Fidelity Investments untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in Greater Houston Area ialah $130,000.

