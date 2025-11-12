Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in Greater Bengaluru di Fidelity Investments berkisar dari ₹1.34M seyear untuk L3 hingga ₹2.64M seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in Greater Bengaluru berjumlah ₹1.7M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fidelity Investments. Kemaskini terakhir: 11/12/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L3
₹1.34M
₹1.28M
₹21.9K
₹43.5K
L4
₹1.58M
₹1.38M
₹95.5K
₹107K
L5
₹2.64M
₹2.34M
₹51.6K
₹246K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Fidelity Investments, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)