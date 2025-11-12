Pampasan Jurutera Perisian Backend in United States di Fidelity Investments berkisar dari $86.8K seyear untuk L3 hingga $218K seyear untuk L7. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $143K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fidelity Investments. Kemaskini terakhir: 11/12/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L3
$86.8K
$81.8K
$1.3K
$3.6K
L4
$110K
$99.6K
$786
$9.3K
L5
$149K
$127K
$0
$22.2K
L6
$186K
$143K
$5.3K
$38.1K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Fidelity Investments, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)