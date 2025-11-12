Pampasan Jurutera Perisian Backend in Greater Bengaluru di Fidelity Investments berkisar dari ₹1.52M seyear untuk L4 hingga ₹4.61M seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in Greater Bengaluru berjumlah ₹1.98M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fidelity Investments. Kemaskini terakhir: 11/12/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹1.52M
₹1.42M
₹0
₹101K
L5
₹2.39M
₹2.11M
₹0
₹275K
L6
₹4.61M
₹3.98M
₹0
₹630K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Fidelity Investments, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)