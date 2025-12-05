Direktori Syarikat
Fever
Fever Perekrut Gaji

Purata jumlah pampasan Perekrut in Spain di Fever berkisar dari €26.7K hingga €38.8K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fever. Kemaskini terakhir: 12/5/2025

Purata Jumlah Pampasan

$35.3K - $40.3K
Spain
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$30.8K$35.3K$40.3K$44.8K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Fever?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Fever in Spain berada pada jumlah pampasan tahunan €38,831. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Fever untuk peranan Perekrut in Spain ialah €26,655.

