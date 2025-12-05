Direktori Syarikat
Purata jumlah pampasan Arkitek Penyelesaian in United States di Fetch berkisar dari $113K hingga $165K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fetch. Kemaskini terakhir: 12/5/2025

Purata Jumlah Pampasan

$130K - $148K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$113K$130K$148K$165K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Fetch, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Arkitek Penyelesaian di Fetch in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $165,200. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Fetch untuk peranan Arkitek Penyelesaian in United States ialah $113,400.

Sumber Lain

