Direktori Syarikat
Fazz
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Projek

  • Semua Gaji Pengurus Projek

Fazz Pengurus Projek Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Projek in Singapore di Fazz berkisar dari SGD 218K hingga SGD 310K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fazz. Kemaskini terakhir: 12/5/2025

Purata Jumlah Pampasan

$192K - $227K
Singapore
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$169K$192K$227K$240K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 3 lagi Pengurus Projek penyerahans di Fazz untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda


Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Fazz?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Projek tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Projek di Fazz in Singapore berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 309,688. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Fazz untuk peranan Pengurus Projek in Singapore ialah SGD 218,128.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Fazz

Syarikat Berkaitan

  • Snap
  • Databricks
  • Pinterest
  • Intuit
  • Coinbase
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fazz/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.