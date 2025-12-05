Direktori Syarikat
Fazz
Fazz Saintis Data Gaji

Purata jumlah pampasan Saintis Data in Singapore di Fazz berkisar dari SGD 49.3K hingga SGD 68.6K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fazz. Kemaskini terakhir: 12/5/2025

Purata Jumlah Pampasan

$40.9K - $48.2K
Singapore
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$38.2K$40.9K$48.2K$53.2K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Fazz?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Fazz in Singapore berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 68,621. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Fazz untuk peranan Saintis Data in Singapore ialah SGD 49,266.

Sumber Lain

