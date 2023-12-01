Direktori Syarikat
Fastenal
Fastenal Gaji

Gaji Fastenal berkisar dari $18,199 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $120,600 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Fastenal. Dikemas kini terakhir: 8/31/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $20.7K

Jurutera Perisian Full-Stack

Akauntan
$33.1K
Penganalisis Perniagaan
$60.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pembangunan Perniagaan
$52.3K
Penganalisis Data
$64.3K
Saintis Data
$19K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$18.2K
Jualan
$121K
Pengurus Program Teknikal
$25.8K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Fastenal ialah Jualan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $120,600. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Fastenal ialah $33,114.

