Fast Retailing
Fast Retailing Ahli Teknologi Maklumat (TM) Gaji

Purata jumlah pampasan Ahli Teknologi Maklumat (TM) di Fast Retailing berkisar dari NT$1.09M hingga NT$1.58M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Fast Retailing. Kemaskini terakhir: 12/5/2025

Purata Jumlah Pampasan

$40.5K - $47K
Taiwan
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$35.7K$40.5K$47K$51.8K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Ahli Teknologi Maklumat (TM) di Fast Retailing berada pada jumlah pampasan tahunan NT$1,584,894. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Fast Retailing untuk peranan Ahli Teknologi Maklumat (TM) ialah NT$1,092,112.

