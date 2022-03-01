Direktori Syarikat
Farmers Business Network
Farmers Business Network Gaji

Gaji Farmers Business Network berkisar dari $171,638 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perekrut di peringkat rendah hingga $480,390 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Farmers Business Network. Dikemas kini terakhir: 10/9/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $180K
Saintis Data
$205K
Sumber Manusia
$176K

Pengurus Produk
$199K
Pengurus Program
$281K
Perekrut
$172K
Pengurus Program Teknikal
$480K
Tiada jawatan anda?


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Farmers Business Network, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Farmers Business Network ialah Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $480,390. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Farmers Business Network ialah $198,739.

