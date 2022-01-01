Direktori Syarikat
Farfetch
Farfetch Gaji

Gaji Farfetch berkisar dari $22,689 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penulis Salinan di peringkat rendah hingga $198,900 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Farfetch. Dikemas kini terakhir: 10/9/2025

$160K

Jurutera Perisian
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Data

Pengurus Produk
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Penganalisis Data
Median $37.7K

Pemasaran
Median $105K
Pengurus Projek
Median $39.9K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $69.8K
Penganalisis Perniagaan
$111K
Penulis Salinan
$22.7K
Khidmat Pelanggan
$75.4K
Pengurus Sains Data
$77.9K
Saintis Data
$199K
Penganalisis Kewangan
$54.2K
Sumber Manusia
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Perekrut
$85.4K
Arkitek Penyelesaian
$79.4K
Penyelidik UX
$47.9K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Farfetch, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Farfetch ialah Saintis Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $198,900. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Farfetch ialah $54,174.

Sumber Lain