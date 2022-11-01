Fareportal Gaji

Gaji Fareportal berkisar dari $16,925 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $204,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Fareportal . Dikemas kini terakhir: 10/15/2025