Faraday Technology Gaji

Gaji Faraday Technology berkisar dari $40,935 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $67,810 untuk Pengurus Projek di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Faraday Technology . Dikemas kini terakhir: 10/18/2025