Fandom Gaji

Gaji Fandom berkisar dari $60,775 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $90,545 untuk Penganalisis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Fandom . Dikemas kini terakhir: 9/12/2025