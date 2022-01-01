Direktori Syarikat
Fanatics
Fanatics Gaji

Gaji Fanatics berkisar dari $7,881 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $305,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Fanatics. Dikemas kini terakhir: 10/18/2025

Jurutera Perisian
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $210K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ketua Kakitangan
Median $65K
Saintis Data
Median $238K
Pemasaran
Median $120K
Penganalisis Data
Median $131K
Pembantu Pentadbiran
$103K
Penganalisis Perniagaan
$7.9K
Pengurus Sains Data
$164K
Sumber Manusia
$163K
Pereka Produk
$151K
Perekrut
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Pengurus Program Teknikal
$238K
Penyelidik UX
$125K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Fanatics, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Fanatics ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $305,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Fanatics ialah $156,975.

