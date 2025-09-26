Direktori Syarikat
Facet Wealth
Facet Wealth Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di Facet Wealth berjumlah $172K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Facet Wealth. Kemaskini terakhir: 9/26/2025

Pakej Median
company icon
Facet Wealth
Software Engineer
hidden
Jumlah setahun
$172K
Tahap
Senior
Asas
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Tahun di syarikat
0-1 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Facet Wealth?

$160K

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Facet Wealth in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $182,600. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Facet Wealth untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $158,000.

Sumber Lain