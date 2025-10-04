Direktori Syarikat
Facebook
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jualan
  • IC3
  • Singapore

Jualan Tahap

IC3

Tahap di Facebook

Bandingkan Tahap
  1. IC3
  2. IC4
  3. IC5
    4. Tunjukkan 2 Lebih Banyak Tahap
Purata Tahunan Jumlah Pampasan
SGD 82,926
Gaji Asas
SGD 105,377
Pemberian Saham ()
SGD 2,268
Bonus
SGD 1,651
Logo Facebook

SGD 211K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan SGD 39.5K+ (kadang kala SGD 395K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Facebook

Syarikat Berkaitan

  • LinkedIn
  • Uber
  • Pinterest
  • Twitter
  • Opendoor
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain