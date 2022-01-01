Direktori Syarikat
FabFitFun
FabFitFun Gaji

Gaji FabFitFun berkisar dari $100,500 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $136,680 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas FabFitFun. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $117K
Penganalisis Data
$110K
Saintis Data
$137K

Pereka Produk
$101K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di FabFitFun ialah Saintis Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $136,680. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di FabFitFun ialah $113,273.

