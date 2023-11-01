Eyeota Gaji

Gaji Eyeota berkisar dari $84,460 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $100,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Eyeota . Dikemas kini terakhir: 9/11/2025