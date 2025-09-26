Pampasan Jurutera Perisian in United States di ExxonMobil berkisar dari $101K seyear untuk CL22 hingga $230K seyear untuk CL27. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $180K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ExxonMobil. Kemaskini terakhir: 9/26/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
CL22
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
