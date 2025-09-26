Direktori Syarikat
ExxonMobil
  Gaji
  Process Engineer

  Semua Gaji Process Engineer

ExxonMobil Process Engineer Gaji

Pakej pampasan Process Engineer median in United States di ExxonMobil berjumlah $115K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ExxonMobil. Kemaskini terakhir: 9/26/2025

Pakej Median
company icon
ExxonMobil
Process Engineer
Houston, TX
Jumlah setahun
$115K
Tahap
Process engineer
Asas
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di ExxonMobil?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk jobFamilies.Process Engineer di ExxonMobil in United States mencapai total kompensasi tahunan $147,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ExxonMobil untuk posisi jobFamilies.Process Engineer in United States adalah $114,500.

Sumber Lain