Pampasan Jurutera Mekanikal in United States di ExxonMobil berkisar dari $115K seyear untuk CL22 hingga $247K seyear untuk CL27. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $127K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ExxonMobil. Kemaskini terakhir: 9/26/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
CL22
$115K
$115K
$0
$0
CL23
$110K
$110K
$0
$0
CL24
$121K
$121K
$0
$0
CL25
$130K
$130K
$0
$0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
