Pampasan Saintis Data in United States di ExxonMobil berkisar dari $124K seyear untuk CL23 hingga $281K seyear untuk CL27. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $210K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ExxonMobil. Kemaskini terakhir: 9/26/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
Tiada gaji dijumpai
