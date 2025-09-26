Pampasan Jurutera Kimia in United States di ExxonMobil berkisar dari $104K seyear untuk CL22 hingga $187K seyear untuk CL26. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $121K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan ExxonMobil. Kemaskini terakhir: 9/26/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
Tiada gaji dijumpai
