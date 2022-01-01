ExxonMobil Gaji

Direktori Syarikat
Gaji ExxonMobil berkisar dari $1,547 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $290,000 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ExxonMobil. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Jurutera Mekanikal
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Jurutera Perisian
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Penyelidikan

Jurutera Kimia
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Jurutera Proses

Pengurus Produk
CL24 $126K
CL26 $197K
Pengurus Projek
CL23 $118K
CL27 $214K
Pengurus Program Teknikal
CL26 $182K
CL28 $290K
Pembangunan Perniagaan
Median $200K
Saintis Data
Median $35.8K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $108K
Pemasaran
Median $237K
Jurutera Perkakasan
Median $140K
Pereka Produk
Median $120K
Jurutera Awam
Median $231K
Akauntan
$17.6K
Jurutera Bioperubatan
$136K
Operasi Perniagaan
$114K
Pengurus Operasi Perniagaan
$139K
Penganalisis Perniagaan
$1.5K
Jurutera Kawalan
$171K
Penganalisis Data
$26K
Jurutera Elektrik
$164K
Penganalisis Kewangan
$18.4K
Jurutera Geologi
$169K
Sumber Manusia
$3.5K
Perunding Pengurusan
$38.8K
Operasi Pemasaran
$149K
Pengurus Program
$181K
Jualan
$93.5K
Penganalisis Keselamatan Siber
$115K
Arkitek Penyelesaian
$43.1K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ExxonMobil ialah Pengurus Program Teknikal at the CL28 level dengan jumlah pampasan tahunan $290,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ExxonMobil ialah $134,342.

Sumber Lain