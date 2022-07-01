Direktori Syarikat
Extole
Extole Gaji

Gaji Extole berkisar dari $25,186 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $99,500 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Extole. Dikemas kini terakhir: 9/10/2025

$160K

Saintis Data
$43.8K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$27.6K
Pengurus Produk
$36.2K

Jurutera Perisian
$25.2K
Arkitek Penyelesaian
$99.5K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Extole ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $99,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Extole ialah $36,180.

