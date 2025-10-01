Direktori Syarikat
Exotel
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater Bengaluru

Exotel Jurutera Perisian Gaji di Greater Bengaluru

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Bengaluru di Exotel berjumlah ₹1.26M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Exotel. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Exotel
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹1.26M
Tahap
L1
Asas
₹1.26M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
1 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Exotel?

₹13.94M

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan ₹2.61M+ (kadang kala ₹26.14M+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Exotel in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹3,870,459. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Exotel for the Jurutera Perisian role in Greater Bengaluru is ₹1,655,717.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Exotel

Syarikat Berkaitan

  • Snap
  • Tesla
  • Amazon
  • SoFi
  • Apple
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain