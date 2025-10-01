Direktori Syarikat
exadel
exadel Jurutera Perisian Gaji di Uzbekistan

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Uzbekistan di exadel berjumlah UZS 646.29M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan exadel. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
Jumlah setahun
UZS 646.29M
Tahap
Senior
Asas
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
Bonus
UZS 0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di exadel?

UZS 2B

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di exadel in Uzbekistan berada pada jumlah pampasan tahunan UZS 751,500,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di exadel untuk peranan Jurutera Perisian in Uzbekistan ialah UZS 646,290,000.

