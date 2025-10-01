Direktori Syarikat
exadel Jurutera Perisian Gaji di Georgia

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Georgia di exadel berjumlah GEL 104K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan exadel. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
exadel
Software Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Jumlah setahun
GEL 104K
Tahap
Middle
Asas
GEL 104K
Stock (/yr)
GEL 0
Bonus
GEL 0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di exadel?

GEL 438K

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di exadel in Georgia berada pada jumlah pampasan tahunan GEL 151,103. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di exadel untuk peranan Jurutera Perisian in Georgia ialah GEL 101,862.

