Evonik
Evonik Gaji

Julat gaji Evonik adalah dari $76,108 dalam pampasan total tahunan untuk Arkitek Penyelesaian di hujung bawah hingga $159,120 untuk Pengurus Operasi Perniagaan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Evonik. Terakhir dikemas kini: 8/11/2025

$160K

Pengurus Operasi Perniagaan
$159K
Jurutera Kimia
$87.4K
Jurutera Kawalan
$126K

Pemasaran
$144K
Jurutera Mekanikal
$80.4K
Arkitek Penyelesaian
$76.1K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Evonik is Pengurus Operasi Perniagaan at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $159,120. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Evonik is $106,651.

