Direktori Syarikat
Evertz
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Evertz Gaji

Gaji Evertz berkisar dari $39,407 dalam jumlah pampasan setahun untuk Information Technologist (IT) di peringkat rendah hingga $84,500 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Evertz. Dikemas kini terakhir: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Jurutera Perisian Full-Stack

Arkitek Penyelesaian
Median $84.5K
Jurutera Perkakasan
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Information Technologist (IT)
$39.4K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Evertz ialah Arkitek Penyelesaian dengan jumlah pampasan tahunan $84,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Evertz ialah $55,440.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Evertz

Syarikat Berkaitan

  • SoFi
  • LinkedIn
  • Apple
  • Facebook
  • Pinterest
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain