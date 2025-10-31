Direktori Syarikat
Esprow
Esprow Perekrut Gaji

Pakej pampasan Perekrut median in Russia di Esprow berjumlah RUB 733K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Esprow. Kemaskini terakhir: 10/31/2025

Pakej Median
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
Jumlah setahun
RUB 733K
Tahap
L3
Asas
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Esprow?
+RUB 4.72M
+RUB 7.25M
+RUB 1.63M
+RUB 2.85M
+RUB 1.79M
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Esprow in Russia berada pada jumlah pampasan tahunan RUB 732,672. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Esprow untuk peranan Perekrut in Russia ialah RUB 732,672.

