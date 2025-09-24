Direktori Syarikat
Ernst and Young
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jumlah Ganjaran

  • Semua Gaji Jumlah Ganjaran

Ernst and Young Jumlah Ganjaran Gaji

Purata jumlah pampasan Jumlah Ganjaran in India di Ernst and Young berkisar dari ₹887K hingga ₹1.24M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ernst and Young. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Purata Jumlah Pampasan

₹961K - ₹1.16M
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
₹887K₹961K₹1.16M₹1.24M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 3 lagi Jumlah Ganjaran penyerahans di Ernst and Young untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

₹13.98M

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan ₹2.62M+ (kadang kala ₹26.21M+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ernst and Young, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jumlah Ganjaran tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Ernst and Young in IndiaJumlah Ganjaran职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬₹1,239,239。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Ernst and Young in IndiaJumlah Ganjaran职位的年度总薪酬中位数为₹886,697。

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Ernst and Young

Syarikat Berkaitan

  • Torch Technologies
  • Pyramid Consulting
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Deloitte
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain