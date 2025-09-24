Direktori Syarikat
Ernst and Young
Ernst and Young Penulis Teknikal Gaji

Purata jumlah pampasan Penulis Teknikal in Singapore di Ernst and Young berkisar dari SGD 38.1K hingga SGD 52.1K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ernst and Young. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Purata Jumlah Pampasan

SGD 41.2K - SGD 48.9K
Singapore
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
SGD 38.1KSGD 41.2KSGD 48.9KSGD 52.1K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

SGD 210K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ernst and Young, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penulis Teknikal di Ernst and Young in Singapore berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 52,094. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ernst and Young untuk peranan Penulis Teknikal in Singapore ialah SGD 38,052.

