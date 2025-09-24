Direktori Syarikat
Ernst and Young
  Arkitek Penyelesaian

  Semua Gaji Arkitek Penyelesaian

Ernst and Young Arkitek Penyelesaian Gaji

Pampasan Arkitek Penyelesaian in United States di Ernst and Young berkisar dari $183K seyear untuk Solution Architect hingga $243K seyear untuk Principal Solution Architect. Pakej pampasan yeanan median in United States berjumlah $212K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ernst and Young. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Solution Architect
$183K
$179K
$0
$3.7K
Senior Solution Architect
$165K
$161K
$0
$4.4K
Staff Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Solution Architect 2
$180K
$176K
$0
$3.3K
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ernst and Young, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Arkitek Penyelesaian di Ernst and Young in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $283,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ernst and Young untuk peranan Arkitek Penyelesaian in United States ialah $212,000.

Sumber Lain