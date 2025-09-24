Direktori Syarikat
Ernst and Young
Ernst and Young Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in United States di Ernst and Young berkisar dari $104K seyear untuk Software Engineer hingga $125K seyear untuk Staff Software Engineer 2. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $119K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ernst and Young. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer
(Tahap Permulaan)
$104K
$99.1K
$4.3K
$294
Senior Software Engineer
$125K
$124K
$0
$1.5K
Staff Software Engineer 1
$123K
$119K
$0
$3.5K
Staff Software Engineer 2
$125K
$124K
$0
$1.2K
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ernst and Young, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Ernst and Young in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $161,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ernst and Young untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $100,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Ernst and Young

