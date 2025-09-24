Pampasan Pengurus Produk in United States di Ernst and Young berkisar dari $175K seyear untuk Product Manager hingga $214K seyear untuk Associate Director. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $180K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ernst and Young. Kemaskini terakhir: 9/24/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Product Manager
$175K
$174K
$0
$1.3K
Senior Product Manager
$187K
$178K
$0
$9K
Associate Director
$214K
$206K
$0
$8.5K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Ernst and Young, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)