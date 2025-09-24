Direktori Syarikat
Purata jumlah pampasan Operasi Insan di Ernst and Young berkisar dari ARS 19.49M hingga ARS 27.15M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ernst and Young. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Purata Jumlah Pampasan

ARS 20.89M - ARS 24.6M
Argentina
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
ARS 19.49MARS 20.89MARS 24.6MARS 27.15M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ernst and Young, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Operasi Insan at Ernst and Young sits at a yearly total compensation of ARS 27,153,551. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Operasi Insan role is ARS 19,494,857.

