Pampasan Saintis Data in United States di Ernst and Young berkisar dari $118K seyear untuk Data Scientist hingga $95.5K seyear untuk Staff Data Scientist 2. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $140K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ernst and Young. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Data Scientist
$118K
$111K
$0
$6.8K
Senior Data Scientist
$143K
$140K
$0
$3K
Staff Data Scientist 1
$90.2K
$87.2K
$0
$3K
Staff Data Scientist 2
$95.5K
$93K
$0
$2.5K
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ernst and Young, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Saintis Data در Ernst and Young in United States برابر کل دستمزد سالانه $173,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Ernst and Young برای نقش Saintis Data in United States برابر $133,000 است.

Sumber Lain