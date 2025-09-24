Direktori Syarikat
Ernst and Young
  • Gaji
  • Assistant Manager

  • Semua Gaji Assistant Manager

Ernst and Young Assistant Manager Gaji

Pakej pampasan Assistant Manager median in Pakistan di Ernst and Young berjumlah PKR 5.77M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ernst and Young. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Pakej Median
company icon
Ernst and Young
Assistant Manager
hidden
Jumlah setahun
PKR 5.77M
Tahap
hidden
Asas
PKR 5.26M
Stock (/yr)
PKR 0
Bonus
PKR 509K
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
2-4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Ernst and Young?

PKR 45.12M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ernst and Young, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa jobFamilies.Assistant Manager sa Ernst and Young in Pakistan ay may taunang kabuuang bayad na PKR 3,428,547. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ernst and Young para sa jobFamilies.Assistant Manager role in Pakistan ay PKR 3,428,547.

Pekerjaan Pilihan

