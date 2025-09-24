Direktori Syarikat
Ernst and Young
Ernst and Young Pembantu Pentadbiran Gaji

Pakej pampasan Pembantu Pentadbiran median in United States di Ernst and Young berjumlah $49.6K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ernst and Young. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Pakej Median
company icon
Ernst and Young
Executive Assistant
Louisville, KY
Jumlah setahun
$49.6K
Tahap
L3
Asas
$49.6K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
7 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Ernst and Young?

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ernst and Young, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Pembantu Pentadbiran at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $68,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Pembantu Pentadbiran role in United States is $49,583.

